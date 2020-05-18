Оренбург, , 09:06 — REGNUM В Оренбурге легковой автомобиль насмерть сбил велосипедиста, который двигался по обочине дороги в Степном районе города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Несчастный случай со смертельным исходом произошел днем 17 мая. На загородном шоссе водитель машины не справился с управлением и сбил 31-ленего мужчину, который передвигался на велосипеде. После этого автомобиль съехал в кювет.

Велосипедист скончался на месте происшествия. По факту ДТП полиция проводит проверку.