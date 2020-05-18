Октябрьский, Башкирия, , 09:03 — REGNUM Два подростка и один молодой человек пострадали во время дорожного происшествия в Башкирии. Об этом 18 мая сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, аварии с тремя пострадавшими произошла утром 17 мая на первом километре автотрассы Октябрьский — Ермекеево.

Автомобиль ВАЗ-2112, под управлением молодого человека 19-ти лет, проживающего в Белебеевском районе, съехал в кювет и опрокинулся. В этой автомашине ехали и два подростка 16-ти лет. В результате все получили травмы и были доставлены в больницу.

Сообщается, что сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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