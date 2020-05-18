Екатеринбург, , 08:51 — REGNUM В Екатеринбурге уголовное дело по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда по неосторожности, передано в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На скамье подсудимых окажется житель Богдановича 1984 года рождения. Уголовное дело по существу рассмотрит Кировский районный суд Екатеринбурга.

По версии следствия, дорожно-транспортное происшествие произошло поздним вечером 28 июля 2019 года. В 23:00 по местному времени водитель «Шкоды Рапид» на дублёре Сибирского тракта, двигаясь на красный сигнал светофора, сбил на регулируемом пешеходном переходе двоих человек. После чего водитель скрылся с места ДТП.

В результате дорожной аварии одному из пострадавших причинён тяжкий вред здоровью.

Отметим, что в ходе предварительного следствия водитель пояснил, что отвлёкся от дороги из-за упавшего под коврик в салоне автомобиля сотового телефона, который он пытался поднять.