Луганск, , 08:23 — REGNUM За минувшие стуки зафиксированы три обстрела территории ЛНР со стороны украинских силовиков, сообщили 18 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным СЦКК, под огнём ВСУ оказались районы населённых пунктов Березовское и Смелое. Украинские формирования применили вооружение БМП и крупнокалиберные пулемёты. Обстрелы велись с позиций ВСУ в районе населённых пунктов Крымское и Орехово.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ обстреляли бригаду ремонтников, пытавшихся восстановить электроснабжение Алчевского металлургического комбината.

Читайте также: ВСУ обстреляли ремонтирующих ЛЭП рабочих в ЛНР