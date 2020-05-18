Иркутск, , 07:38 — REGNUM Вспышка коронавируса среди вахтовиков в Усть-Куте значительно ухудшила эпидемиологическую ситуацию в Иркутской области. Как сообщает сегодня, 18 мая, официальный сайт региона, только за последние сутки выявлено 97 новых носителей SARS-CoV-2. Их общее количество составляет уже 698 человек.

Большая их часть (540, в том числе 180 вахтовиков) находится в инфекционных отделениях стационаров, 145 человек выздоровели, шесть — погибли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё семеро умерли от других заболеваний, не связанных с COVID-19.

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