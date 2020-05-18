Улан-Удэ, , 07:09 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ объявили в розыск двух мальчиков, девяти и десяти лет, которые вышли гулять из дома днём 17 мая и до сих пор не вернулись. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Оба ребёнка европейской внешности. Рост старшего из них составляет 130 см, волосы светло-русые, глаза карие. На нём были серо-оранжевая мастерка, джинсы голубые, мокасины темно-синие.

Младший из мальчиков был одет в сине-бордовую мастерку, чёрные спортивные штаны с белыми лампасами, мокасины черного цвета. На голове была красная кепка. Рост составляет 120−125 см, волосы светло-русые, глаза голубые.

Граждан, обладающих хоть какой-то информацией, просят сообщить в полицию.

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