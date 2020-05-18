Москва, 18 мая 2020, 07:00 — REGNUM Почти 2 тысячи медработников Подмосковья заразились коронавирусом, 16 врачей погибли от последствий заражения. Об этом рассказала глава областного Минздрава Светлана Стригункова, передает «Коммерсантъ».
По её словам, для помощи в борьбе с эпидемией в область были привлечены медики из других регионов страны, а также медики Минобороны РФ и около 280 студентов медицинских образовательных учреждений, прошедших необходимую подготовку.
Кроме того, министр отметила, что 16 врачей погибли «именно от ковида и пневмонии».
Как 17 мая сообщало ИА REGNUM, губернатор области Андрей Воробьёв заявил о том, что Подмосковье готово к частичному запуску экономики и снятию ограничений, введённых из-за коронавируса.
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