Москва, , 07:00 — REGNUM Почти 2 тысячи медработников Подмосковья заразились коронавирусом, 16 врачей погибли от последствий заражения. Об этом рассказала глава областного Минздрава Светлана Стригункова, передает «Коммерсантъ».

"У нас сейчас с коронавирусной инфекцией работают 22,5 тыс. медиков — это врачи и средний и младший медицинский персонал. У нас заболели 9% медиков — это почти 2 тыс. человек», — сообщила Стригункова.

По её словам, для помощи в борьбе с эпидемией в область были привлечены медики из других регионов страны, а также медики Минобороны РФ и около 280 студентов медицинских образовательных учреждений, прошедших необходимую подготовку.

Кроме того, министр отметила, что 16 врачей погибли «именно от ковида и пневмонии».

Как 17 мая сообщало ИА REGNUM, губернатор области Андрей Воробьёв заявил о том, что Подмосковье готово к частичному запуску экономики и снятию ограничений, введённых из-за коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Воробьёв заявил о скором выходе из режима ограничений в Подмосковье