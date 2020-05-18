Куртамыш, Курганская область, , 06:57 — REGNUM В Курганской области шесть человек погибли в результате ДТП на дороге Куртамыш — Советское. Из них двое детей, сообщают правоохранительные органы региона.

Авария произошла 17 мая в Куртамышском районе. Столкнулись две легковых машины — ВАЗ 2114 и Renault Logan. Всего в машинах находились три ребёнка и четверо взрослых. Один ребёнок выжил. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Правоохранительные органы выясняют личности погибших. Также устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.