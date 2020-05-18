Красноярск, , 06:42 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали один лесной пожар в Балахтинском районе на площади 4 га. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в региональном министерстве лесного хозяйства. В тушении принимали участие восемь человек.

На утро 18 мая в регионе не зарегистрировано лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае с 28 апреля действует особый противопожарный режим во всех муниципальных образованиях.

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