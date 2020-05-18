Сендай, Япония, , 06:39 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксированы на северо-востоке Японии на острове Хонсю, 18 мая сообщается на сайте центрального метеорологического управления страны.

Эпицентр землетрясения располагался у побережья префектуры Мияги на глубине около 50 км. Оно ощущалось также и в соседних префектурах — Иватэ и Фукусима. Сила сейсмособытия составила четыре балла по японской шкале. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая у побережья Камчатки в 130 км от города Петропавловск-Камчатский произошло землетрясение магнитудой 4,9.

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