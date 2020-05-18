Горно-Алтайск, , 06:18 — REGNUM В Республике Алтай завершено расследование в отношении 31-летнего местного жителя, которого обвиняют в развращении детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, мужчина зарегистрировался в соцсети, используя вымышленные данные. С января по октябрь 2018 года он неоднократно отправлял письма, а также изображения интимного характера 12-летнему мальчику из Приморья, 13-летней девочке из Мурманской области, а также двум девочкам 12 и 15 лет из Республики Алтай.

«Он же в указанный период времени изготовил и распространил в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фотографии порнографического содержания путем отправления пользователям социальной сети «ВКонтакте», в том числе девушкам в возрасте 16 и 19 лет, проживающим на территории Республики Алтай», — отметили в СКР.

В рамках расследования следователи допросили около тридцати свидетелей, произведено более 20 судебных экспертиз. Уголовное дело к настоящему времени направлено в суд для рассмотрения по существу.

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