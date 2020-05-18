Пекин, , 06:03 — REGNUM За прошедшие сутки в КНР выявлено семь новых случаев активного протекания заболевания COVID-19, а также зафиксировано 18 бессимптомных носителей вируса. Об этом рассказали в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения страны.

Сообщается, что 20 зараженных граждан Китая ранее вернулись из-за границы. За минувшие сутки не выявлено летальных случаев от последствий заражения коронавирусом.

В медучреждениях КНР продолжают находиться 82 пациента с коронавирусом, ещё 448 бессимптомных носителей вируса наблюдаются врачами.

Как 17 мая сообщало ИА REGNUM, на территории КНР число заразившихся возросло до 82 947 случаев при 4 634 летальных исходах и 78 227 вылечившихся пациентах.

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