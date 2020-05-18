Анадырь, 18 мая 2020, 05:30 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин рассказал, что в городе Певек зафиксирована масштабная вспышка внебольничных пневмоний. Об этом губернатор написал в своём Instagram.
В своем сообщении чиновник отметил, что в настоящее время совместно с администрацией Певека решается вопрос о новых мерах по недопущению распространения вируса. Всего в округе выявлено 56 случаев заражений, 24 выздоровели и выписаны из медучреждений.
Как 15 мая сообщало ИА REGNUM, в округе официально зарегистрировано 42 случая заражения коронавирусом, выличилось 16 пациентов, летальных исходов нет.
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