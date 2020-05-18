Анадырь, , 05:30 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин рассказал, что в городе Певек зафиксирована масштабная вспышка внебольничных пневмоний. Об этом губернатор написал в своём Instagram.

«Стремительная динамика по заболеваемости COVID-19: за неделю в округе +25 случаев… В Певеке произошла вспышка внебольничных пневмоний — вчера доставили шесть человек санитарным рейсом в Анадырь», — говорится в сообщении губернатора.

В своем сообщении чиновник отметил, что в настоящее время совместно с администрацией Певека решается вопрос о новых мерах по недопущению распространения вируса. Всего в округе выявлено 56 случаев заражений, 24 выздоровели и выписаны из медучреждений.

Как 15 мая сообщало ИА REGNUM, в округе официально зарегистрировано 42 случая заражения коронавирусом, выличилось 16 пациентов, летальных исходов нет.

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