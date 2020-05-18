Оттава, , 05:11 — REGNUM Один член пилотажной группы ВВС Канады Snowbirds («Снегири») погиб и один получил травмы в результате крушения самолёта в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом 17 мая говорится в заявлении ВВС страны, размещенном в Twitter.

«С болью на душе мы объявляем о том, что один из членов команды… скончался, ещё один получил серьёзные ранения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ВВС отметили, что близкие пилотов уведомлены об инциденте.

Как 17 мая сообщало ИА REGNUM, в администрации города Камлупс, вблизи аэропорта которого произошло падение самолёта, обобщили, что крушение произошло вскоре после взлёта.

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