Владивосток, 18 мая 2020, 04:30 — REGNUM 17 мая в Дальнегорске Приморского края горело полтора гектара леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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«Потушено 1,5 гектара леса. На пожаре работали шесть человек и две единицы техники», — уточнили специалисты.
В Приморье с начала года зарегистрировано 163 лесных пожара на площади более 8,9 тыс. гектаров. В регионе действует особый противопожарный режим.
Начавшийся 18 мая дождь на большей территории края потушил лесные пожары, пояснили в МЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, службы лесного хозяйства России 17 мая ликвидировали 23 лесных пожара общей площадью 292 гектара.