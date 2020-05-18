Якутск, , 03:41 — REGNUM В Якутске вечером 16 мая сотрудники МЧС спасли мужчину, который упал со второго этажа.

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Очевидец по телефону сообщил в службу спасения, что при попытке спуститься из окна второго этажа многоэтажного дома сорвался мужчина и упал на козырёк подъезда.

Поднявшись на козырёк по трехколенной лестнице, спасатели и фельдшер скорой помощи осмотрели пострадавшего. Было принято решение эвакуировать упавшего через окно квартиры на первом этаже, пишет SAKHAPRESS.

Позже выяснилось, мужчину закрыли дома, он связал из галстуков верёвку и по ней спускался, но галстуки его вес не выдержали и мужчина сорвался.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области из окна второго этажа частного дома выпал трёхлетний ребёнок. Мальчик госпитализирован в больницу, его состояние удовлетворительное.