Москва, , 02:09 — REGNUM Службы лесного хозяйства России в течение прошедших суток ликвидировали 23 лесных пожара общей площадью 292 гектара, 18 мая сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Кроме того, проводится тушение еще 23 пожаров в лесах на площади 3 266 гектаров. Из них 2558 гектаров — приходится на Забайкальский край.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая стало известно о ликвидации 25 лесных пожаров в РФ на площади более 12 тысяч гектаров.

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