Петропавловск-Камчатский, , 00:55 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксированы в Тихом океане в 130 километрах юго-восточнее города Петропавловск-Камчатский, 18 мая сообщает пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 25 километров. Сейсмособытие в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Румынии.

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