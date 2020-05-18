Анталья, Турция, , 00:10 — REGNUM Температурный рекорд за 91 год наблюдений был зафиксирован на юге Турции. Об этом 17 мая сообщает телеканал CNNturk.

По данным телеканала, уже к полудню 17 мая воздух в курортной турецкой провинции Анталья прогрелся до +38,8 градусов, а к 13:45 температура воздуха достигла +41,8 градусов.

Такие показатели температуры воздуха стали абсолютным рекордом за всю историю наблюдений, с 1929 года. До этого самая высокая температура в Турции была зафиксирована в 1945 году 25 мая и составила +38,7 градусов.

Метеорологи отметили, что повышение температуры воздуха на территории Турции выше сезонной нормы вызвано приходом потоков горячих воздушных масс из Северной Африки.

В социальных сетях и СМИ уже выложено множество видеороликов с советами, что делать, чтобы легче перенести такую жару, как соблюдать питьевой режим и как помочь домашним питомцам.

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