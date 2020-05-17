Камлупс, , 23:53 — REGNUM Самолет пилотажной группы ВВС Канады Snowbirds («Снегири») потерпел крушение в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом 17 мая сказано в заявлении ВВС страны, опубликованном в Twitter.

Самолёт канадских сил Snowbirds потерпел крушение в окрестностях города Камлупс. ВВС Канады уточняет, что в настоящее время о судьбе пилота информации нет.

В свою очередь пресс-служба аэропорта Камлупса сообщила об отправке к месту ЧП сотрудников экстренных служб и спасательных вертолётов.

По предварительным данным, авиакатастрофа произошла сразу же после взлёта самолёта. Очевидцы уверяют, что пилот успел катапультироваться.

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