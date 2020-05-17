Куртамыш, Курганская область, , 23:10 — REGNUM Шесть человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Курганской области. Об этом 17 мая сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в Куртамышском районе на 16 километре автодороги «Куртамыш — село Советское». Столкнулись легковые автомобили Renault Logan и ВАЗ 2114.

В результате ДТП погибли шесть человек, один пострадал. Среди погибших — двое детей. Пострадавший ребёнок был госпитализирован в Куртамышскую центральную районную больницу. Его состояние оценивается медиками как тяжёлое.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, сотрудники МЧС и медики. Личности погибших устанавливаются. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

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