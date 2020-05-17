Минск, , 22:58 — REGNUM Шесть человек погибли в результате ДТП на трассе М1 в Белоруссии. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба МВД республики.

Авария произошла около 20:15 мск на автотрассе М1 в Борисовском районе, на 461 километре автодороги «Брест — Минск — граница РФ». По предварительным данным, легковой автомобиль Renault совершил выезд на полосу встречного движения, по касательной столкнулся с легковым автомобилем Geely, после чего врезался в фуру.

В результате ДТП погибли шесть человек, находившихся в автомобиле Renault.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, спасатели и медики. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в городе Могилёве в Белоруссии, в результате которого пострадали три человека.

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