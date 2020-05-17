Дубай, ОАЭ, , 22:21 — REGNUM Фотограф из Уфы Юлия Хабибуллина погибла в городе Дубае в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом 17 мая сообщила подруга девушки в своём Facebook.

Трагедия произошла 15 мая во врем фотосессии. По словам очевидцев, девушка хотела сделать фотографию у края скалы, присела и подскользнулась. Потеряв равновесие, девушка упала со скалы.

По словам свидетелей трагедии, фотограф упала с большой высоты на острые скалы. Спасти её не удалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похожем случаев, который произошёл с девушкой в Турции. Уроженка Казахстана упала со скалы во время фотосессии в честь окончания карантина.

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