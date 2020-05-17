Кабул, , 22:01 — REGNUM Один человек погиб, десять пострадали в результате взрыва на рынке на востоке Афганистана. Об этом 17 мая сообщает афганский телеканал Ariana News.

Взрыв прогремел в провинции Хост. В результате срабатывания взрывного устройства на месте погибли два человека, ещё десять, в том числе двое сотрудников полиции, получили ранения.

Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. До настоящего времени ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании числа жертв взрыва, произошедшего во время церемонии похорон офицера полиции в провинции Нангархар.

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