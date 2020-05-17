Сочи, Краснодарский край, , 21:20 — REGNUM Девушка-байкер осталась жива, несмотря на падение с мотоцикла на скорости 190 км/час в городе Сочи. Об этом 17 мая сообщает портал sochi24.tv.

Авария произошла в ночь на 17 мая в Адлерском районе. Девушка решила посоревноваться в скорости с легковым автомобилем и разогнавшись до скорости 190 км/час не справилась с управлением и упала с мотоцикла.

Очевидцы немедленно вызвали бригаду скорой помощи. Чудом девушка осталась жива и практически не пострадала. У байкерши диагностировали лишь синяки и ожог копчика. Неуправляемый мотоцикл при падении чудом не задел припаркованные автомобили.

Всё происходящее девушка сняла на видеокамеру, которая была прикреплена у неё на шлеме. Видеозапись была выложена в социальные сети.

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