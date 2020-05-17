Новый Орлеан, США, , 21:03 — REGNUM Как минимум 13 человек пострадали при стрельбе во время траурной церемонии в американском штате Луизиана. Об этом 17 мая сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошёл около 21:00 16 мая (05:00 мск 17 мая) в городе Богалуса, расположенном к северо-востоку от Нового Орлеана. Стрельба началась во время поминальной службы.

Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила 13 человек с пулевыми ранениями. По предварительным данным, стрелявший с места инцидента скрылся. Один из раненых был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В настоящее время начато расследование по факту произошедшего. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента, опрашиваются очевидцы произошедшего. Подозреваемый в стрельбе разыскивается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе, которую устроил один из постояльцев мотеля в американском штате Иллинойс.

Читайте ранее в этом сюжете: Постоялец одного из мотелей в США открыл стрельбу, один человек погиб