Дзержинск, Московская область, , 20:18 — REGNUM Крупный пожар площадью около 300 кв. метров локализован на территории промзоны в Московской области. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Локализация пожара была объявлена в 18:50 мск на площади 300 кв. метров.

Информация о пожаре в городе Дзержинске в Денисьевском проезде на территории промзоны поступила в региональное ведомство в 17:50 мск. Произошло возгорание двух бензовозов и десяти контейнеров, в которых хранились стройматериалы.

В тушении пожара приняли участие 29 человек и девять единиц спецтехники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании бензовоза и контейнеров в Подмосковье.

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