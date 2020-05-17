Рокфорд, , 19:49 — REGNUM Стрельбу устроил один из постояльцев мотеля в городе Рокфорд (штат Иллинойс, США), передаёт 17 мая CNN.

По данным местной полиции, мужчина забаррикадировался в одной из комнат гостиницы, а затем начал стрелять в полицейских, прибывших на место ЧП.

Это произошло в ночь на 17 мая. В результате его атаки погиб один человек, два других были ранены. По какой причине он начал стрелять, пока не известно.

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