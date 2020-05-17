Ногинск, Московская область, , 19:37 — REGNUM Двоих мужчин, подозреваемых в грабеже и нападении на сотрудника полиции арестовал суд в Московской области. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошёл 14 мая в подмосковном Ногинске. По предварительным данным, охранник одного из магазинов после поступившего сигнала обратился за помощью к двум инспекторам ГИБДД. В магазине сотрудники полиции увидели двух мужчин с ломом и отвёрткой, которые оказали сопротивление сотрудникам полиции. Один из полицейских получил травму головы и был госпитализирован.

Сотрудниками правоохранительных органов в связи с инцидентом были задержаны мужчины 49 и 47 лет и женщина 39 лет, проживающая в городском округе Раменское. По предварительной информации, женщина помогала подозреваемым скрыться с места преступления.

По ходатайству следствия, судом было принято решение о заключении под стражу двух подозреваемых в совершении разбоя и посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Правовую оценку действиям женщины даст следствие, также будет проверена причастность подозреваемых к другим случаям ограбления и к кражам, совершённым в городе Электросталь.

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