Рига, , 18:19 — REGNUM Пропавший в начале мая неуправляемый дрон был найден в Латвии. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба Агентства гражданской авиации (АГА) страны.

Пропавший беспилотный летательный аппарат был найден в Гаркалнском районе Латвии. Его обнаружил повисшим на ветвях дерева прохожий и сообщил об этом в АГА. На место происшествия немедленно выехали специалисты АГА и представители владельца летательного аппарата, компании «UAVFactory».

Аппарат зацепился за кроны деревьев, для его снятия привлекли Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС). Дрон был передан АГА для расследования. Информация, которая будет получена с носителя данных дрона, позволит выяснить причину технического сбоя.

Беспилотный аппарат весом 26 кг и размерами 5,5 метров на 3,5 метра отправился в неконтролируемый полёт 2 мая, после того, как у него по неизвестным причинам отключилась система управления. Из-за пропавшего дрона был закрыт аэропорт «Рига», в поисках беспилотника принимал участие военный самолёт Ан-2.

В связи с инцидентом будет приостановлена лицензия владельца дрона, компании «UAVFactory». Расследование обстоятельств происшествия происшествия продолжается.

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