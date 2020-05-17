Краснодар, , 17:39 — REGNUM Два человека погибли, ещё семеро получили травмы в результате ДТП в Краснодарском крае. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Информация об аварии поступила в ведомство около 13:15 мск. Столкновение двух транспортных средств произошло в Крымском районе на третьем километре автодороги «Подъезд к Богогоевскому карьеру». По предварительным данным, водитель микроавтобуса Toyota совершил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora.

В результате ДТП на месте скончались 47-летний водитель Lada Priora и его пассажирка. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель микроавтобуса и шесть его пассажиров. Уточняется, что в микроавтобусе ехали вахтовики.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. По факту аварии начата проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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