Киншаса, , 16:51 — REGNUM Как минимум 20 человек погибли в результате нападения боевиков на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом 17 мая сообщил новостной портал Actualite.

Атака боевиков произошла около 01:00 по местному времени в деревне Джису в провинции Итури. Нападавшие открыли огонь по местным жителям.

В результате нападения погибли 20 человек, ещё 17 были доставлены с ранениями в больницу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении боевиков на мирных жителей в провинции Итури. В результате атаки были обезглавлены три человека, в том числе одна женщина. В провинции Итури с 2014 года орудуют боевики «Союзных демократических сил» Уганды, за эти годы ими были убиты более тысячи человек.

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