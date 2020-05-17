Уфа, , 16:12 — REGNUM Еще 115 мест приготовили в обсерваторе, развернутом на базе отдыха «Дубки» в Самарской области. Об этом сообщила глава Самары Елена Лапушкина на заседании оперативного штаба области.

По ее словам, в этом обсерваторе сейчас проходят карантин 68 граждан, которые прибыли из Республики Саха. Все они являются работниками компании «Самаратранснефтегаз».

По словам главы Новокуйбышевска Сергея Маркова, в обсерваторе, развернутом на базе МАУ «ДЦ «Березки», находятся на двухнедельном карантине работники ООО «Нова», которые прибыли с полуострова Ямал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе подтвердили 1437 фактов заражения коронавирусом. Это составляет 45,15 на 100 тысяч населения.

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