Киев, , 15:56 — REGNUM С начала мая 2020 года на Украине утонули 47 человек, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Только за прошедшие сутки из водоёмов было поднято на поверхность семь утонувших. В то же время с начала мая число погибших составляет уже 47 человек», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что наиболее частыми причинами несчастных случаев становится купание в неприспособленных местах и пренебрежения правилами безопасности на воде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области в результате ДТП погибли три человека, ещё двое госпитализированы с травмами.

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