Ашхабад, , 15:36 — REGNUM В период с 1 по 14 мая 2020 года в административном центре Лебапской области Туркмении выпало 66,9 миллиметров осадков или 49,6% от годовой нормы, передает «Метеожурнал».

Это на 370% превышает майскую норму города Туркменабада по осадкам.

Отмечается, что наиболее активно дожди в Туркменабаде шли 4 мая текущего года, когда за сутки выпало 49 миллиметров осадков или более чем треть от годовой нормы.

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