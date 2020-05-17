Киев, , 15:23 — REGNUM В Киевской области Украины в результате аварии погибли три человека, двое пострадали, сообщила 17 мая пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Пороскотень на участке дороги Клавдиево-Гавронщина. После прибытия спасателями было установлено, что ДТП произошло в результате столкновения с деревом легкового автомобиля «ВАЗ», — сказано в сообщении.

Водитель и двое пассажиров 1996 и 1997 годов рождения погибли, два пассажира 1997 и 1996 годов рождения были госпитализированы.

Полиция устанавливает причину аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Житомирской трассе под Киевом произошло сразу семь аварий, в которых пострадали пять человек.

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