Киев, 17 мая 2020, 15:23 — REGNUM В Киевской области Украины в результате аварии погибли три человека, двое пострадали, сообщила 17 мая пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Водитель и двое пассажиров 1996 и 1997 годов рождения погибли, два пассажира 1997 и 1996 годов рождения были госпитализированы.
Полиция устанавливает причину аварии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Житомирской трассе под Киевом произошло сразу семь аварий, в которых пострадали пять человек.
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