Кишинёв, , 15:04 — REGNUM Водитель автомобиля марки Audi на трое суток помещен в изолятор временного содержания в Управлении полиции столицы Молдавии, сообщает 17 мая пресс-служба правоохранительного ведомства.

Все обстоятельства аварии сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать и документировать.

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Напомним, в центре Кишинева в ночь с 16 на 17 мая произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончались два человека — водитель и пассажир такси (автомобиль марки Toyota), в который, по предварительной информации, на большой скорости въехал водитель автомобиля Audi.

Еще четверо человек в результате аварии пострадали и были госпитализированы в больницу. Среди пострадавших 27-летний водитель автомобиля Audi, его пассажир, а также водитель и пассажир автомобиля марки Dacia Logan.