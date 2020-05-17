Могадишо, , 15:02 — REGNUM В Сомали террористы убили губернатора провинции Пунтленд Ахмеда Муза Нура. Об этом 17 мая сообщает Reuters со ссылкой на источник в местной полиции.

Политик передвигался в автомобиле вместе с тремя телохранителями, когда в транспортное средство подверглось атаке со стороны смертника. Губернатор скончался.

«Заминированный автомобиль столкнулся с машиной губернатора. Ахмед Муза Нур и трое его телохранителей погибли», — отметил в комментарии агентству капитан полиции Мохамед Осман.

Сотрудники правоохранительных органов обвинили в преступлении боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Террористы сражаются за свержение правительства страны и установление власти, основанной на законах шариата.