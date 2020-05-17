Тирана, , 14:52 — REGNUM Полиция Тираны 17 мая арестовала 37 участников протеста против сноса здания Национального театра в Тиране.

Как сообщает албанское государственное новостное агентство АТА, несмотря на продолжающиеся уже несколько дней протесты, снос здания был начат в ночь с 16 на 17 мая в соответствии с решением Городского совета Тираны. Граждане пытались силой воспрепятствовать властям, один из полицейских был ранен.

«Полиция государства напоминает гражданам и политическим лидерам, что массовые митинги и скопления народа являются нарушением Нормативного акта о борьбе с пандемией COVID-19. Несоблюдение социальной дистанции может свести к нулю усилия всех граждан, которые несколько недель строго соблюдали предписания», — говорится в пресс-релизе полиции Тираны.

Напомним, против сноса Национального театра выступил президент страны Илир Мета и лидеры оппозиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидеров албанской оппозиции оштрафовали и лишили водительских прав