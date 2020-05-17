Багдад, , 14:05 — REGNUM ВВС Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на севере Ирака, об этом 17 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация прошла в районе Авасин-Басян, ей предшествовала подготовительная работа разведывательных органов.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в отношении, как правило, физически уничтоженного противника.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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