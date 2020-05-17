Уфа, , 13:59 — REGNUM Понижение температуры до минус двух градусов мороза ожидается в Башкирии. Об этом 17 мая предупреждает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, отрицательная температура воздуха ожидается ночью 18 мая. В связи с этим сотрудники спасательной службы рекомендуют защитить сельскохозяйственные насаждения от возможной гибели.

По словам спасателей, в это время увеличивается риск возгораний в жилых помещениях из-за увеличения нагрузки на отопительные приборы.

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