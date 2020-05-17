Самара, , 12:51 — REGNUM Лось бегал по городу Самаре. Об этом 17 мая сообщает ГТРК «Самара».

По информации журналистов, местные жители увидели, как по территории завода имени Масленникова бегает крупное рогатое животное. Они зафиксировали этот факт на видео.

Сообщается, что пользователи социальных сетей в шутку говорят о том, что режим самоизоляции благотворно повлиял на живую природу и животный мир: дикие звери осваивают новые территории.

Что стало с животным в дальнейшем, журналисты не сообщают.