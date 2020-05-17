Самара, , 12:32 — REGNUM Женщину подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в Самаре. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 13 мая сотрудники ГИБДД остановили автотранспортное средство, поскольку установили, что в нем едет женщина-пассажир с не пристёгнутым ремнем безопасности.

По данному факту был составлен соответствующий протокол. Во время его составления стражи порядка установили, что женщина очень волнуется. Они решили ее досмотреть. В присутствии понятых у нее был изъят сверток с порошком светлого цвета. Позже эксперты установили, что порошок является наркотиком метилэфидрон массой 0, 28 грамм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

По словам 38-летней подозреваемой, она хранила наркотик для личного употребления.

Стражи порядка установили, что в 2018 году подозреваемая была осуждена за хранение наркотика в крупном размере.

Расследование уголовного дела продолжается.

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