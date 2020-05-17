Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Тропическая депрессия у юго-восточного побережья США усилилась до уровня шторма, которому присвоено имя «Артур». Об этом 17 мая сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Отмечается, что он находится в 665 км к югу от мыса Хаттерас на одноименном острове и движется в северо-восточном направлении. Скорость ветра оценивается в 65 км/ч.

Предупреждение о тропическом шторме пока не объявлялось. Предполагается, что 18 мая он приблизится к побережью Северной Каролины. А на атлантическом побережье Флориды предупреждают о сильных волнах.