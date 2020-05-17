Кишинёв, , 12:31 — REGNUM 17 мая ночью в центре молдавской столицы на пересечении улиц Измаильской и бульвара Штефана чел Маре столкнулись несколько автомобилей и мотоцикл, сообщает «Комсомольская правда в Молдове».

По предварительной информации погибли два человека. Несколько человек, включая виновника аварии, получили серьезные травмы.

По последним данным, автомобиль Audi, который ехал со стороны Академии Наук, столкнулся с автомобилем Toyоta. В результате столкновения были задеты и другие транспортные средства, участвовавшие в движении, это машина такси и мотоцикл. В результате столкновения пострадали также находившиеся в такси и водитель мотоцикла.

«Транспортные средства превратились в груды железа, а несколько участников ДТП, по словам очевидцев, были выброшены на проезжую часть. Количество жертв уточняется», — сообщают журналисты газеты.

На видеозаписи, опубликованной молдавским СМИ видно, что автомобиль, который совершил столкновение двигался на большой скорости.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Молдавии в результате ДТП погиб трехлетний ребенок.