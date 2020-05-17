17 мая 2020 | Время чтения 2 мин

Русская Арктика. Когда проблема с климатом общая для всего Севера, надо подключаться уже федеральным властям

Владимир Станулевич, , 12:20 — REGNUM В статье Марины Потроховой в сетевой газете «Север» Мезенского района Архангельской области приводится письмо жителей деревни Езевец, что на реке Пёзе:

В Архангельске паводок сносит крыши дебаркадеров Владимир Станулевич © ИА REGNUM

«Без электричества, а главное, без связи наши деревни по средней Пёзе уже больше суток! Станцию в д. Калино затопило, неизвестно, когда спадёт вода и снова появится цивилизация… В деревне пока всё в порядке, но вода прибывать продолжает, такого уровня многие даже не помнят.

Нужны аварийные генераторы, которых у нас нет. Была старенькая станция, работавшая ещё при совхозе, но и её сейчас нет… Обращения в МЧС и правительство Архангельской области тоже были. Ответа, к сожалению, нет! Жители деревни Езевец».

Правительство области отреагировало, в деревни на Пёзе вертолетом отправились глава Мезенского района Н. Ботева и руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области А. Уваров.

Александр Уваров прокомментировал поездку: «В Езевце электричество дали с Сафроново, теперь у них есть и связь. Глава района обещала поставить в деревне стационарный генератор на 30 кВт. В Бычково восстановили подачу электроэнергии, устранили нахлест проводов. В Мосееве жители отказались от эвакуации, дали электричество от школьного генератора, в Калино также дали электроэнергию, связь заработала. Поездка планировалась ранее, я с сотрудниками центра спасения и оборудованием облетаю проблемные районы.

На реках области ситуация несколько улучшается. На реке Пёзе уровень воды снижается. На реке Мезени рост уровня остановился. На реке Пинеге уровень падает, в наиболее пострадавшей деревне Кузомень на 16:00 вчера падение уровня воды — минус 3 см от неблагоприятного. Неблагоприятный уровень — это когда вода начинает поступать в дома. В деревне Кевроле, которую подтапливало, остались лужи во дворах. На реке Ваге снижение уровня воды. В деревне Филяевская вода достигала неблагоприятного уровня в 820 см, сейчас уже 511 см. На реке Вели снижение уровня воды, в Вельске — минус 680 см от неблагоприятного уровня. На реке Онеге рост уровня воды остановился. В Каргополе неблагоприятный уровень 300 см, сегодня было 231 см. В деревне Казаково неблагоприятный уровень 1000 см, сегодня 829. На реке Вычегде неблагоприятный уровень 660 см, сегодня показатель 649 см. По области опасных уровней нет.

В этом году мы столкнулись с аномально высокими уровнями повсюду. Гидрологи не помнят такой весны. Теплой зимой вода в лесах не вымерзала, и в майскую оттепель одномоментно пошла в реки. И, похоже, такие аномалии мы будем видеть в каждом году. Служба спасения оперативно реагирует, но надо делать выводы и районным властям, и дорожникам. Отчасти проблемы решат работы по дренажу — увеличение количества труб, увеличение их диаметра, отказ от строительства низководных мостов. Муниципалитетам надо прекратить жилищное строительство в зоне подтопления, надо обеспечить деревни резервными генераторами. К сожалению, расходы на устранение последствий ЧС лежат только на регионах. Пока область обходится своими возможностями, в этом году прошли по «лезвию ножа». Это когда-то кончится. Когда проблема с климатом общая для всего Севера, надо подключаться уже федеральным властям».