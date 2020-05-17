Анкара, , 12:21 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» троих курдских повстанцев во время спецоперации на юго-востоке страны. Об этом 17 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация при поддержке авиации прошла в сельской местности провинции Сиирт. Боевые действия, как отмечают журналисты, будут продолжены.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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