Самара, , 11:56 — REGNUM Мужчину госпитализировали после съезда автомобиля в кювет с трассы в Самарской области. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла рано утром 16 мая на 899 км автотрассе «М-5 Урал».

Автомобиль «Датсун Ондо», за рулем которого находился мужчина 1995 года рождения, съехал в кювет. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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