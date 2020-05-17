Львов, Украина, , 10:34 — REGNUM Во Львовской области Украины сотрудники компании «Укртранснафта» ликвидировали незаконную врезку в нефтепровод «Дружба», сообщила пресс-служба компании.

Повреждение нефтепровода заметили 16 мая.

«На месте повреждения трубы был обнаружен отвод для несанкционированного отбора нефти длиной более 250 м», — сказано в сообщении.

Представители «Укртранснафты» обратились в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор компании «Укртранснафта» Николай Гавриленко рассказал, что транзит нефти через территорию Украины в мае 2020 года сократился на 40%.

Читайте также: Транзит нефти через Украину упал на 40% — эксперт