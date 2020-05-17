Львов, Украина, 17 мая 2020, 10:34 — REGNUM Во Львовской области Украины сотрудники компании «Укртранснафта» ликвидировали незаконную врезку в нефтепровод «Дружба», сообщила пресс-служба компании.
Повреждение нефтепровода заметили 16 мая.
Представители «Укртранснафты» обратились в правоохранительные органы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор компании «Укртранснафта» Николай Гавриленко рассказал, что транзит нефти через территорию Украины в мае 2020 года сократился на 40%.
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