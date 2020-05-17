Уфа, , 09:55 — REGNUM Двое мужчин пострадали во время столкновения грузовика и пассажирского автобуса на автотрассе в Башкирии. Об этом 16 мая сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По предварительной информации, утром 16 мая касательно столкнулись грузовик «Daf», под управлением водителя 50-и лет и пассажирский автобус ГАЗ, за рулем которого сидел мужчина 24-х лет из Оренбургской области. ДТП произошло на 1385 км автодороги М-5 «Урал».

Сообщается, что автобус был без пассажиров, поскольку не был на маршруте. В результате аварии водители этих автотранспортных средств получили травмы.

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